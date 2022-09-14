Победы ВСУ всколыхнули народ РФ: Песков предупредил о последствиях критики «спецоперации»

Социальные сети многих россиян взорвались постами о провалах армии России в Украине. Это произошло из-за успешной контратаки ВСУ, которую в РФ не могут отрицать. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян осторожно подходить к вопросу критики армии.

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Об этой информации сообщает «Интерфакс», передает «УРА-Информ».

Песков сказал, что критиковать «спецоперация» можно, но нужно помнить, что грань в данном вопросе «крайне зыбкая».

«Некоторые россияне эмоционально реагируют на события. От этого порой возникает критическое отношение к нашей армии. Если критика находится в рамках нашего законодательства, то это простой плюрализм. Однако в этом вопросе грань очень тонкая. Желательно проявлять осторожность в данной теме», – сказал Песков.

Он добавил, что несмотря на некоторые эмоциональные заявления, россияне продолжают активно поддерживать руководство страны.

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