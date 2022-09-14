Медведев пригрозил Украине полной капитуляцией: Данилов ответил одной меткой фразой

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев отличился новым провокационным заявлением в адрес Украины. Он сказал, что в будущем украинские власти признают полную капитуляцию. В ответ на это секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что путинской команде придется искать убежище в КНДР.

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Об этой информации рассказал Данилов в Твиттер, передает «УРА-Информ».

Медведев возмутился из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского говорить со страной, которая выдвигает ультиматумы.

«Нынешний так называемый «ультиматум» является лишь разминкой перед требованиями, которые мы озвучим в будущем. Зеленский их знает: полная капитуляция киевского режима на условиях РФ», – заявил Медведев.

В ответ на это Данилов высмеял Медведева и весь Кремль. Он подчеркнул, что бежать будет именно путинская команда, а нынешнее отступление армии РФ является лишь началом перед тотальным бегством.

Блогеру-початківцю @MedvedevRussia потрібно бути подумки не з Україною, а з державою типу Північної Кореї і саддамівським бункером, де він буде ховатися, і вже нарешті перестати писати «росія» з великої літери й звикати до того що «і це вони ще не відступали». — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 12, 2022

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