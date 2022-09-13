В Пентагоне рассказали об отступлении РФ: эксперты раскрыли, победит ли Украина до 2023 года

В Пентагоне прокомментировали масштабное отступление российских войск. В Минобороны США уверены, что это вовсе не тактический маневр, а настоящее бегство. Однако нынешней волны успеха ВСУ будет недостаточно для достижения победы в 2022 году.

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Об этой информации сообщает CNN, передает «УРА-Информ».

«Около Харькова военные РФ потеряли практически все территориальные достижения и ушли на восток и север. Многие отступили за границу РФ», – отмечают западные СМИ.

Пентагон опровергает лозунги пропаганды РФ о том, что уход с Харьковщины является спланированным шагом, который направлен на усиление Донбасса.

В ISW также отметили, что Киев смог отвлечь внимание РФ от Харьковщины благодаря публичному обсуждению контратаки на Херсонщину. Особую роль в успехе контрнаступления сыграли HIMARS и прочее западное вооружение. Однако эксперты уверены, что война продолжится в 2023 году.

Напомним, Гиркин заявил о новом месте удара ВСУ: назван срок до большого столкновения.