РФ не будет отправлять в Украину новые подразделения: в Генштабе рассказали о причинах и сроках

Российское руководство приняло решение о временной приостановке отправки войск на фронт. В Генштабе ВСУ отмечают, что это решение принято на фоне успехов украинской армии. Эксперты подчеркивают, что желание россиян воевать упало ниже критической отметки.

Время чтения: 29 Секунд

Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

«Военное руководство РФ решило приостановить отправку в Украину дополнительных, уже сформированных подразделений. В РФ до придела обострилось недоверие солдат к высшему командованию. Нам известно, что многие добровольцы принципиально отказались от участия в боевых действиях», – рассказали в Генштабе ВСУ.

На боевой дух россиян повлияла не только потеря территорий на Харьковщине, но и сводки о погибших. Также России вредит недобросовестное отношение к раненым военным. Зачастую людям упрощают диагнозы, чтобы максимально быстро вновь отправить на фронт.

Напомним, в США раскрыли ядерный сценарий войны в Украине: известно о риске и последствиях для России.