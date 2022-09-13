Премьер Армении срочно позвонил Путину: на границе с Азербайджаном вспыхнул конфликт

Премьер-министр Армении Никола Пашинян отреагировал на вооруженный конфликт на границе с Азербайджаном и незамедлительно позвонил президенту России Владимиру Путину. Заявлено о провокации, которая привела к жертвам с армянской стороны.

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Об этой информации сообщает пресс-служба правительства Армении, передает «УРА-Информ».

Пашинян провел заседание государственного Совета безопасности и позвонил Путину не дожидаясь утра.

«Никола Пашинян рассказал о военной провокации, которая произошла ночью 13 сентября. Азербайджан проявил неприкрытую агрессию против независимой Армении. Против нашей страны применили огнестрельное оружие и артиллерию. Премьер-министр призывает международное сообщество адекватно и незамедлительно отреагировать на акт агрессии», – отметили в пресс-службе.

При этом в министерстве обороны Азербайджана охарактеризовали инцидент как масштабную провокацию со стороны ВС Армении. Власти Азербайджана уверяют, что военные Армении обстреляли опорные пункты в нескольких районах. Ответные удары по Армении в Азербайджане назвали локальными контрмерами.

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