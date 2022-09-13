Политика

Песков проговорился о роли Путина в «спецоперации»: прояснились цель РФ в Украине

На фоне крупных провалов армии России в Кремле сделали примечательное заявление о роли президента Владимира Путина в контроле над «спецоперацией». Соответствующее заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

«Безусловно, абсолютно любые значимые решения и действия, которые касаются «специальной военной операции» докладываются верховному главнокомандующему. Владимир Путин беспрерывно находится на связи с Минобороны и военачальниками. Во время «спецоперации» иначе и быть не может», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что «спецоперация» прекращаться не будет и завершится лишь после достижения изначально заявленных целей.

При этом РФ продолжает практиковать подход со взваливанием ответственности за военные провалы на отдельных командующих. Также стоит отметить, что многие представители РФ недовольны решениями высшего руководства. В частности глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что лично переговорит с руководством Минобороны РФ и донесет до их ума реальную ситуацию на фронте.

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