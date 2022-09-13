Гиркин заявил о новом месте удара ВСУ: назван срок до большого столкновения

Бывший командир НВФ Донбасса Игорь Гиркин заявил, что вскоре ВСУ нанесут еще один масштабный контрудар. Он спрогнозировал примерную дату и назвал самые опасные для РФ регионы.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Гиркин полагает, что в наши дни Украина перебрасывает силы на Донецкий фронт. По его словам, происходит формирование нескольких ударных групп:

«Пока сказать невозможно, где украинские военные будут наносить главный удар, а где вспомогательные».

Экс-командир НВФ отмечает, что сейчас ВСУ имеют силы между Горловкой и Донецком, а также в Угледаре. Опасным для РФ он считает и район Гуляй-Поле – Пологи.

«Украинские военные завладели инициативой. С таким боевым духом и западным вооружением они точно не будут давать России времени на передышку. Масштабные бои состоятся в ближайшие 2-3 недели, пока землю не размыли дожди. Вероятнее всего, новый этап контрнаступления начнется на этой неделе», – заявил Гиркин.

Напомним, РФ не будет отправлять в Украину новые подразделения: в Генштабе рассказали о причинах и сроках.