Политика

В США раскрыли ядерный сценарий войны в Украине: известно о риске и последствиях для РФ

Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес оценил риски применения и последствия ядерного сценария в конфликте Украины и России. Он уверен, что вероятность применения ядерного оружия очень мала, но в случае необходимости США готовы дать России отпор.

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Об этом Ходжес заявил у себя на странице в Твиттер, передает «УРА-Информ».

В наши дни многие эксперты опасаются, что руководство России при угрозе полного поражения нанесет ядерный удар по Украине. Однако Ходжес не верит, что Кремль может поступить столь глупо. Мировое сообщество увидит слишком большую угрозы в РФ, если она решится превратить конфликт в ядерный.

«США не смогут остаться в стороне, если РФ перейдет последнюю черту. Чтобы не говорили о Путине и его окружении, Кремль точно не склонен к самоуничтожению, поэтому ядерных ударов по Украине не будет», – сказал Ходжес.

Напомним, Путин хочет захватить Киев с одной целью – генерал объяснил задумку Кремля.

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