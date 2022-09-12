Успех контрнаступления изменит войну – в Британии рассказали, что ждет Украину и РФ

Контрнаступление ВСУ помогает Украине не только вернуть территории, но и наносит более глубокий урон по желании РФ воевать. К таким выводам пришли эксперты британской разведки. Эксперты поделились прогнозом о новом этапе противостояния.

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Об этой информации сообщает «Корреспондент», передает «УРА-Информ».

ВСУ вынудили военных РФ практически полностью уйти в глухую оборону. Это влечет за собой подрыв доверия военных РФ к собственному руководству. Об этом сказано в отчете Минобороны Британии:

«Россия почувствовала угрозу в контрнаступлении Украины, поэтому незамедлительно вывела войска из Харьковской области к западу от реки Оскол. Мы установили, что некоторые группы войск продолжают давать отпор, но они изолированы. С седьмого сентября ВСУ отвоевали территории, которые в два раза превосходят размеры Большого Лондона».

Украину предупреждают, что РФ пытается перебросить силы к линии фронта через реку Днепр. Однако украинские военные систематично бьют по переправам и нарушают логистику врага.

Напомним, Кадыров официально объявил новую цель РФ в Украине.