Путин приготовил ловушку Зеленскому: в Украине ответили на ультиматум

Российское руководство снова предлагает Украине переговоры и угрожает «страшными последствиями» в случае отказа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не попадет в эту ловушку и не будет давать РФ времени на передышку.

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Об этой информации сообщает CNN, передает «УРА-Информ».

Зеленский рассказал, что Россия не стремится к конструктивному диалогу, она лишь хочет выиграть время разговорами.

«Очевидно, что некоторые страны будут подталкивать Украину к диалогу с Россией. Я хочу донести до всех простую мысль – заключение мира и подписание нового Минска совершенно разные вещи. Украине не нужна новая бумажка, которая никак не защитит страну. Мы не собираемся говорить с РФ на их условиях и давать время для сбора новых ударных групп», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что переговоры с РФ наступят лишь после вывода оккупантов со всей территории Украины. Зеленский подчеркнул, что он принципиально не будет разговаривать с политиками, которые ставят Украине ультиматумы.

Напомним, Беларусь готовит военных к 14 сентября: известно вызывающее название учений.