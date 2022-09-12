Политика

Путин хочет захватить Киев с одной целью – генерал объяснил задумку Кремля

Президент России Владимир Путин все еще не отказался от планов по захвату Киева. Он рассчитывает таким образом добиться особого влияния и сломить боевой дух ВСУ.

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Такое заявление сделал начальник Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью для OBOZREVATEL, передает «УРА-Информ».

Романенко подчеркнул, что ВСУ учитывают потенциальную угрозу для Киева, ведь для Путина украинская столица является принципиальной целью.

«Опасность остается на довольно высоком уровне, Путин думает, что достигнет очень многого, если возьмет Киев. Однако мы всегда на чеку. Очевидно, что нынешней группировки в Беларуси слишком мало для атаки, но разведка будет следить за всеми изменениями», – сказал Романенко.

Он отметил, что угроза из потенциальной превратится в реальную лишь в том случае, если РФ введет много дополнительных сил на север.

«Генштаб готовится и к такому развитию событий», – заключил Романенко.

Напомним, ВСУ дошли до госграницы с РФ: в Кремле показали, кого обвиняют в провале на Харьковщине.

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