Кадыров официально объявил новую цель РФ в Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал провал РФ на Харьковщине. Он признал неудачи России, но анонсировал череду грандиозных побед и взятие территорий до самой Одессы.

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О новых целях РФ Кадыров рассказал в Телеграме, передает «УРА-Информ».

Поражение РФ на Харьковском направлении Кадыров назвал тактическим отступлением. Он уверяет, что отступление временное и скоро РФ вернет упущенные территории.

«Нынешнее тактическое отступление совсем ничего не значит. Я хочу официально заявить, что все эти населенные пункты мы снова возьмем. Там есть наши люди, ребята имеют нужную комплектацию, а скоро мы отправим еще 10 тысяч солдат. Очень скоро мы будем брать Одессу», – заявил глава Чечни.

Однако он согласен с тем, что командование РФ допустило некоторые ошибки. По словам Кадырова, военное руководство извлечет полезный опыт.

«Изменения в стратегии должны произойти не позднее завтрашнего дня. В противном случае мне придется лично выйти на руководство Минобороны, чтобы рассказать им о реальной ситуации на фронте», – сказал Кадыров.

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