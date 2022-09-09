ВСУ освободили более 1 тысячи км – Зеленский рассказал об успехах сентября

В то время как российские военные в некоторых участках захватывает по одному километру в день, ВСУ отвоевали тысячу километров с начала сентября.

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Такую информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении, передает «УРА-Информ».

Зеленский отчитался перед народом о проведении нового заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Он уделил особое внимание активным действиям ВСУ на передовой. Подтвердилась информация об освобождении десятков населенных пунктов. Результаты контрнаступления улучшаются с каждым днем. Зеленский поблагодарил военных за каждый поднятый флаг на освобожденных землях.

Президент добавил, что и дальше Ставка будет работать довольно активно. Это помогает обеспечить лучшую поддержку командиров на местах. Украина готова направлять все ресурсы для обеспечения нужд ВСУ, разведки и всего оборонительного сектора страны.

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