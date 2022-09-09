Политика

ВСУ освободили более 1 тысячи км – Зеленский рассказал об успехах сентября

В то время как российские военные в некоторых участках захватывает по одному километру в день, ВСУ отвоевали тысячу километров с начала сентября.

Время чтения: 30 Секунд

Такую информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении, передает «УРА-Информ».

Зеленский отчитался перед народом о проведении нового заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Он уделил особое внимание активным действиям ВСУ на передовой. Подтвердилась информация об освобождении десятков населенных пунктов. Результаты контрнаступления улучшаются с каждым днем. Зеленский поблагодарил военных за каждый поднятый флаг на освобожденных землях.

Президент добавил, что и дальше Ставка будет работать довольно активно. Это помогает обеспечить лучшую поддержку командиров на местах. Украина готова направлять все ресурсы для обеспечения нужд ВСУ, разведки и всего оборонительного сектора страны.

Напомним, королева Елизавета II скончалась: имя нового короля удивит многих.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Отставка Путина произойдет в 2024 году – Карасев дал прогноз и назвал имя следующего президента РФ

Президент России Владимир Путин отрабатывает последние годы на нынешнем посту. Такой прогноз дал украинский политолог Вадим Карасев. Он уверен, что в 2024 году власть в РФ сменится, но есть вероятность, что общеполитический курс России останется прежним.

У РФ новая цель в Украине и это демография – в ООН узнали о масштабном проекте Путина

Россия реализовывает проект по изменению демографического облика украинских земель. Об этом заявила постпред Великобритании при Совбезе ООН Барбара Вудвард. Она рассказала, что депортация является явным признаком изменения демографии оккупированных регионов.

Беларусь готовит военных к 14 сентября: известно вызывающее название учений

Сегодня, восьмого сентября, Беларусь начала военные учения, которые продлятся до 14 сентября. Учения посвящены отработке «освобождения захваченных территорий». Такая формулировка вызвала новую волну обеспокоенности в украинских СМИ.

Арестович анонсировал окружение 20 тысяч оккупантов: названо место и причина успеха

ВСУ активно продвигаются на Харьковщине. В некоторые дни удается преодолеть до 20 км. Эта ситуация ведет к созданию «котла» для 20 тысяч оккупантов. Соответствующее заявление сделал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

Эрдоган назвал Запад провокатором в конфликте с РФ и высказался о поставках оружия в Украину

Глава Турции Реджеп Эрдоган неожиданно раскритиковал Запад за «слишком провокационную политику» в отношении РФ. При этом он утверждает, что в плане поставок оружия в Украину Запад, наоборот, действует слишком слабо и медленно.

Пушилин заявил об исторической дате для ОРДЛО: сепаратисты заключили сделку с РФ

Лидер сепаратистов ОРДО Денис Пушилин уверенно заявил, что день проведения так называемого «референдума» о присоединении Донбасса к России неумолимо приближается. При этом и другие представители РФ поделились прогнозами о всевозможных «референдумах».