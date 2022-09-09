У РФ новая цель в Украине и это демография – в ООН узнали о масштабном проекте Путина

Россия реализовывает проект по изменению демографического облика украинских земель. Об этом заявила постпред Великобритании при Совбезе ООН Барбара Вудвард. Она рассказала, что депортация является явным признаком изменения демографии оккупированных регионов.

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Об этой информации сообщает «Укринформ», передает «УРА-Информ».

«Нас беспокоит тот факт, что Россия депортирует украинцев из временно оккупированных регионов. У нас есть информация, что порой депортация происходит в принудительном порядке. Это похоже на насильственное изменение демографического состава Украины», – заявила Вудвард.

Она также раскритиковала Россию за создание фильтрационных лагерей на украинских землях.

«Мы призываем РФ дать возможность представителям ООН и других организаций свободно посещать фильтрационные лагеря. Это необходимо для поддержания прав людей, которые попали в эту сложную ситуацию», – заключила она.

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