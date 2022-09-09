Отставка Путина произойдет в 2024 году – Карасев дал прогноз и назвал имя следующего президента РФ

Президент России Владимир Путин отрабатывает последние годы на нынешнем посту. Такой прогноз дал украинский политолог Вадим Карасев. Он уверен, что в 2024 году власть в РФ сменится, но есть вероятность, что общеполитический курс России останется прежним.

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Об этой информации сообщает «Диалог.ua», передает «УРА-Информ».

Эксперт прогнозирует, что новые выборы в РФ приведут к отставке Путина. Его роль займет Дмитрий Медведев, который уже проявлял себя на президентской должности. Карасев подчеркнул, что угрозы для жизни Путина после отставки не будет, ведь он заранее продумал отход от власти.

Эксперт подчеркнул, что Медведев является относительно неплохим вариантом для Запада, несмотря на нынешнюю агрессивную риторику политика.

«Он использует такую риторику, чтобы понравиться патриотам РФ, а либеральные силы его и без того поддержат, ведь никого лучше им не предлагают. Западу не придется говорить с Путиным или Патрушевым и это хорошая новость», – казал Карасев. Напомним, в Киеве резко дорожает аренда жилья: названы актуальные цены и динамика