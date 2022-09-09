Политика

Отставка Путина произойдет в 2024 году – Карасев дал прогноз и назвал имя следующего президента РФ

Президент России Владимир Путин отрабатывает последние годы на нынешнем посту. Такой прогноз дал украинский политолог Вадим Карасев. Он уверен, что в 2024 году власть в РФ сменится, но есть вероятность, что общеполитический курс России останется прежним.

Время чтения: 34 Секунд

Об этой информации сообщает «Диалог.ua», передает «УРА-Информ».

Эксперт прогнозирует, что новые выборы в РФ приведут к отставке Путина. Его роль займет Дмитрий Медведев, который уже проявлял себя на президентской должности. Карасев подчеркнул, что угрозы для жизни Путина после отставки не будет, ведь он заранее продумал отход от власти.

Эксперт подчеркнул, что Медведев является относительно неплохим вариантом для Запада, несмотря на нынешнюю агрессивную риторику политика.

«Он использует такую риторику, чтобы понравиться патриотам РФ, а либеральные силы его и без того поддержат, ведь никого лучше им не предлагают. Западу не придется говорить с Путиным или Патрушевым и это хорошая новость», – казал Карасев. Напомним, в Киеве резко дорожает аренда жилья: названы актуальные цены и динамика

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
100 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

У РФ новая цель в Украине и это демография – в ООН узнали о масштабном проекте Путина

Россия реализовывает проект по изменению демографического облика украинских земель. Об этом заявила постпред Великобритании при Совбезе ООН Барбара Вудвард. Она рассказала, что депортация является явным признаком изменения демографии оккупированных регионов.

ВСУ освободили более 1 тысячи км – Зеленский рассказал об успехах сентября

В то время как российские военные в некоторых участках захватывает по одному километру в день, ВСУ отвоевали тысячу километров с начала сентября.

Беларусь готовит военных к 14 сентября: известно вызывающее название учений

Сегодня, восьмого сентября, Беларусь начала военные учения, которые продлятся до 14 сентября. Учения посвящены отработке «освобождения захваченных территорий». Такая формулировка вызвала новую волну обеспокоенности в украинских СМИ.

Арестович анонсировал окружение 20 тысяч оккупантов: названо место и причина успеха

ВСУ активно продвигаются на Харьковщине. В некоторые дни удается преодолеть до 20 км. Эта ситуация ведет к созданию «котла» для 20 тысяч оккупантов. Соответствующее заявление сделал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

Эрдоган назвал Запад провокатором в конфликте с РФ и высказался о поставках оружия в Украину

Глава Турции Реджеп Эрдоган неожиданно раскритиковал Запад за «слишком провокационную политику» в отношении РФ. При этом он утверждает, что в плане поставок оружия в Украину Запад, наоборот, действует слишком слабо и медленно.

Пушилин заявил об исторической дате для ОРДЛО: сепаратисты заключили сделку с РФ

Лидер сепаратистов ОРДО Денис Пушилин уверенно заявил, что день проведения так называемого «референдума» о присоединении Донбасса к России неумолимо приближается. При этом и другие представители РФ поделились прогнозами о всевозможных «референдумах».