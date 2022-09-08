Залужный сделал тяжелое заявление о войне: Главнокомандующий ВСУ раскрыл сроки и способы победы

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил с довольно тяжелым прогнозом о войне. Он не видит основательных шансов на завершение войны в этом году, а в дальнейшем Россия вновь может попытаться атаковать столицу Украины.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Залужный рассказал, что война в Украине не похожа на блицкриг, на который надеялась Россия, но и не похожа на другие войны нашего века. Он подчеркивает, что события могут развиваться по множеству сценариев.

«Давать однозначные прогнозы очень сложно, но я точно могу сказать, что стратегическая ситуация изменится лишь после череды успешных ударов ВСУ. Эта кампания будет реализовываться и в 2023 году. Удары могут быть последовательными, но в идеале хочется нанести множество одновременных контрударов», – рассказал Залужный.

Напомним, КНДР заработает на войне в Украине: у Байдена ответили на сделку РФ и Северной Кореи.