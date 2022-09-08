США узнали сроки возвращения Херсона: озвучен победоносный план ВСУ

Западные эксперты смогли убедиться, что ВСУ вернут Херсон в конце 2022 года. При этом у РФ остается крайне мало шансов повлиять на ситуацию.

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Об этой информации сообщает CNN, передает «УРА-Информ».

Высокопоставленные американские чиновники отмечают, что ВСУ добиваются определенных успехов в атаках на позиции военных РФ. В особенности эффективно удается разрушать линии снабжения. Эта тактика позволит отрезать оккупантов от пополнения боеприпасов и затем сломить сопротивление.

«В Херсонской области мы видим продолжительные атаки ВСУ. С нынешними темпами можно прогнозировать, что возвращение Херсона состоится в конце этого года», – сказал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Стоит добавить, что контрнаступление ослабляет позиции армии РФ по всей линии фронта. Активнее всего враг действует на Донбассе, но оккупантам удается продвигаться лишь один километр в день, при этом теряя множество сил.

Напомним, Украина демилитаризирует КНДР после России – Подоляк заявил о вкладе ВСУ в мировую безопасность.