Политика

Путин нацелен на 2 города Украины: Залужный рассказал о новых целях РФ

Руководство Российской Федерации помимо Донбасса нацелено на два крупных украинских города. Соответствующие заявления сделали Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый замглавы оборонного комитета ВРУ Михаил Забродский.

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Об этой информации сообщает «УРА-Информ», со ссылкой на «ДонПресс».

Украинские эксперты опубликовали совместную статью, в которой говорится о желании России захватить Запорожье и Днепр.

«Противник испытывает особый интерес в Запорожском направлении. Такое продвижение дало бы армии РФ возможность проводить новые действия на севере и напрямую угрожать Запорожью и Днепру. При успехе РФ существенно бы ослабила Украину на Левобережье.

Стоит помнить, что Россия все еще не отказалась от планов по захвату столицы Украины. Мы вынуждены пристально следить за Беларусью, чтобы отразить возможные удары», – сказано в статье.

Напомним, обстрелы интенсивнее в 2,5 раза – Подоляк подвел итоги начала контрнаступления.

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