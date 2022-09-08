Пушилин заявил об исторической дате для ОРДЛО: сепаратисты заключили сделку с РФ

Лидер сепаратистов ОРДО Денис Пушилин уверенно заявил, что день проведения так называемого «референдума» о присоединении Донбасса к России неумолимо приближается. При этом и другие представители РФ поделились прогнозами о всевозможных «референдумах».

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Пушилин рассказал, что точная дата «референдума» по присоединению зависит от темпов продвижения войск РФ на Донбассе. Однако он считает, что РФ этого добьется. Кроме того, он уже якобы договорился с Кремлем о проведении такого «референдума».

Стоит добавить, что в России выбрали новые сроки проведения «референдумов» в Херсонской и Запорожской областях. Пропагандисты утверждают, что «референдумы» откладываются не из-за успехов ВСУ, а для удобства граждан. Так может быть выбран конец октября или начало ноября. В РФ заявляют, что эти даты затронут «фактор электоральной памяти», ведь такие дни привычны для голосования в Украине, поэтому люди якобы легче примут голосование.

Напомним, Путин нацелен на 2 города Украины: Залужный рассказал о новых целях РФ.