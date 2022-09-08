Эрдоган назвал Запад провокатором в конфликте с РФ и высказался о поставках оружия в Украину

Глава Турции Реджеп Эрдоган неожиданно раскритиковал Запад за «слишком провокационную политику» в отношении РФ. При этом он утверждает, что в плане поставок оружия в Украину Запад, наоборот, действует слишком слабо и медленно.

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Об этой информации сообщает «Украинская правда», передает «УРА-Информ».

Эрдоган сделал заявление в ходе пресс-конференции с коллегой из Сербии Александром Вучичем:

«Должен сказать прямо о несогласии с позицией Запада в диалоге с Россией. В наши дни Запад проводит откровенно провокационную политику, которая не способствует снятию напряжения».

Эрдоган сказал, что Запад якобы отправляет в Украину не новейшее вооружение, а «оружейный хлам». Именно поэтому он считает, что война не закончится в ближайшие месяцы.

«Многие недооценивают РФ и совершают большую ошибку. РФ обладает огромными силами», – заявил президент Турции.

Он также возмутился из-за того, что стороны не смогли предотвратить войну, из-за которой сейчас страдает почти весь мир.

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