Беларусь готовит военных к 14 сентября: известно вызывающее название учений

Сегодня, восьмого сентября, Беларусь начала военные учения, которые продлятся до 14 сентября. Учения посвящены отработке «освобождения захваченных территорий». Такая формулировка вызвала новую волну обеспокоенности в украинских СМИ.

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Об этой информации сообщает «УРА-Информ», со ссылкой на Телеграм-канал Минобороны РБ.

«Восьмого сентября согласно планам подготовки ВС РБ под руководством Генштаба начинаются военные учения. Они подойдут к концу 14 сентября», – отмечает источник.

Известно, что в учениях задействованы местности Витебской и Минской областей, а также полигон «Брестский».

«Учения помогут отработать те навыки ведения боя, которые нужны для освобождения территорий от захватчиков», – отметили в Минобороны РБ.

В пресс-службе ведомства добавили, что в учениях будут отрабатываться действия восстановления контроля над регионами, авиационная поддержка и навыки борьбы с НВФ.

Украинские военные эксперты отмечают, что разведка вынуждена пристально следить за действиями Беларуси, которая при негативном сценарии может помочь РФ в атаке на Киев.

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