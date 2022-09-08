Арестович анонсировал окружение 20 тысяч оккупантов: названо место и причина успеха

ВСУ активно продвигаются на Харьковщине. В некоторые дни удается преодолеть до 20 км. Эта ситуация ведет к созданию «котла» для 20 тысяч оккупантов. Соответствующее заявление сделал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

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Об этой информации сообщает «Главред», передает «УРА-Информ».

ВСУ намериваются выйти к административным границам Луганской области и там взять оккупантов в окружение.

Арестович подчеркивает, что российские СМИ сами начали заявлять о больших проблемах на Харьковщине. Панические настроения в РФ начали появляться из-за потери контроля над важной трассой. Связь с военными РФ под Балаклеей потеряна.

«В РФ начинается паника. Они сами кричат о том, что Изюмская группировка чуть ли не в окружении, боятся, что ВСУ возьмут все штабы и прочее… В РФ признают свои большие проблемы», – сказал Арестович.

Стоит отметить, что точное число оккупантов в регионе установить сложно, но их там примерно 10-20 тысяч.

Напомним, Залужный сделал тяжелое заявление о войне: Главнокомандующий ВСУ раскрыл сроки и способы победы.