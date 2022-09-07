Украина демилитаризирует КНДР после России – Подоляк заявил о вкладе ВСУ в мировую безопасность

Украина готова нейтрализовать не только российскую угрозу, но и северокорейскую. Соответствующее заявление сделал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он прокомментировал информацию о возможном сотрудничестве РФ и КНДР в плане торговли вооружением.

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Об этой информации сообщает «УРА-Информ», со ссылкой на Твиттер Подоляка.

Западная разведка установила, что Россия обсуждает с представителями КНДР закупку миллионов снарядов для артиллерии и ракет малой дальности. Подоляк на это заявил, что Украина сперва демилитаризирует Россию, а после и Северную Корею.

«Украина вносит огромный вклад в международную безопасность. Мы делаем для мировой безопасности больше, чем все международные организации в совокупности», – сказал он.

Стоит отметить, что закупка вооружения у КНДР приведет к еще большему давлению со стороны Запада на Россию.

Ранее мы сообщали, что у президента США успели прокомментировать вопрос данной сделки РФ и КНДР.