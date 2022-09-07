Суд над Путиным нужно проводить в Украине – экс-прокурор рассказал, как пройдет событие

Экс-прокурор трибунала по Югославии Джеффри Найс рассказал об активной работе властей Украины относительно привлечения военных преступников РФ к ответственности. Он подчеркнул, что наказание получит и высшее руководство России, в частности президент Владимир Путин.

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Об этой информации сообщает ZN.ua, передает «УРА-Информ».

В Брюсселе состоялось специальное заседание по данному вопросу, в ходе которого Найс заявил, что Путина обязательно нужно судить в Украине.

«Необходимо организовать суд на территории Украины, именно украинские эксперты должны руководить процессом, а западные партнеры будут присутствовать и наблюдать. Суд пройдет на украинском языке. Мы имеем опыт затяжных судебных процессов, которые длятся десятилетиями, но этот случай должен быть иным. Нужно при первой возможности незамедлительно наказать виновных», – сказал Найс.

Он подчеркнул, что Запад не должен принимать постулат о неприкосновенности Путина.

Напомним, Путин намерен посетить Украину – Песков рассказал о месте и планах.