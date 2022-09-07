Шольц отказал Украине в танках и назвал единственную причину

Украина не получит от Германии столь важных тяжелых танков. Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил отказ лишь одной причиной, которая, по его словам, снимает с Германии ответственность за отказ.

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Об этой информации сообщает Frankurter Allgemeine Zeitung, передает «УРА-Информ».

Шольц объяснил, что Германия не может самостоятельно принимать решения о передачи военной помощи. Отказ Украине обусловлен прежде всего позицией США.

«Наша страна месяц за месяцем отправляет в Украину тяжелое вооружение, такое как зенитные самоходные установки Gepard и реактивные системы залпового огня. Как представитель власти я пошел против многих традиций в плане запрета на поставки вооружения, но не все зависит от меня.

С начала войны я настаивал на том, что Германия не будет принимать своевольные решения. Мы согласовываем планы с европейскими и американским правительствами», – сказал Шольц.

В сложившийся ситуации Украина останется без поставок запрашиваемых танков, что замедлит контрнаступление.

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