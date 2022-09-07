Политика

Северная Корея обогатится на войне в Украине: у Байдена ответили на сделку РФ и КНДР

Война в Украине стала стимулом для экономики Северной Кореи. КНДР заключит крупную торговую сделку с Россией в плане военных закупок. На инцидент отреагировал представитель Белого дома по вопросам Нацбезопасности Джон Кирби.

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Об этой информации сообщает The New York Times, передает «УРА-Информ».

Кирби заявил, что Россия перешла еще одну недопустимую черту. Он отметил, что пока речь не идет о непосредственном заключении сделки между Пхеньяном и Москвой. В наши дни стороны лишь обсуждают закупку боеприпасов, но речь идет о миллионах снарядов для артиллерии и о ракетах малой дальности.

Разведка следит за ситуацией, но пока нельзя сказать, что сделка гарантирована. Однако сам факт столь опасных переговоров является нарушением ряда решений ООН. Эксперты отмечают, что курс РФ на сотрудничество с КНДР говорит о проблемах в армии России.

Напомним, суд над Путиным нужно проводить в Украине – экс-прокурор рассказал, как пройдет событие.

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