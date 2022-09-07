Путин намерен посетить Украину – Песков рассказал о месте и планах

Президент России Владимир Путин изъявил желание лично отправиться в оккупированные регионы Украины, а именно на Донбасс. Такую информацию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Об этом сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Песков рассказал, что желание у Путина есть, но о точных сроках пока говорить невозможно.

«Относительно визита президента на Донбасс я могу сказать, что это событие обязательно состоится, но нужно чтоб пришло подходящее время», – заявил Песков.

Он добавил, что Путин имеет множество планов по Донбассу и видит большие перспективы в регионе.

«У России большие планы по развитию Донбасса. В наши дни вы можете наблюдать за тем, что строительство уже ведется. Для процветающего будущего Донбасса прилагается много сил, мы хотим восстановить все системы жизнеобеспечения. Задействовано много тысяч людей, перемены идут активно», – сказал Песков.

Напомним, Байден всего одним словом о России озадачил СМИ: Украина получила ответ на важный вопрос.