Обстрелы интенсивнее в 2,5 раза – Подоляк подвел итоги начала контрнаступления

Команда президента Украины подвела итоги первой недели активной фазы контрнаступления. Об успехах ВСУ рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он признал, что бои продлятся долго и будет много проблем, ведь у РФ огромное количество ресурсов. Однако ВСУ движутся к успеху.

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Об этой информации сообщает «УРА-Информ», со ссылкой на программу «Популярная политика».

Подоляк отметил, что ВСУ в наши дни продвигаются по всей линии фронта:

«Посмотрите на Херсон, там видно высокую эффективность ВСУ. В особенности мы гордимся уничтожением мостов. Это удар по логистике врага, которая играет особую роль в конфликте. Враг истощен и скоро ему придется бежать из Херсонщины. Аналогичная ситуация наблюдается и на других участках, в частности на Харьковском и Мелитопольском направлениях», – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что тыловая военная инфраструктура РФ за последнюю неделю получила в 2,5 раза больше ударов.

Напомним, Украина демилитаризирует КНДР после России – Подоляк заявил о вкладе ВСУ в мировую безопасность.