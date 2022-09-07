ЕС аннулировал упрощенный визовый режим для РФ: Путин выступил со встречным решением

Граждане РФ получили новый удар от Европейского союза. Еврокомиссия наконец утвердила полную остановку соглашения относительно упрощенного визового режима. Однако Кремль решился сделать ответный шаг.
Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».
Решение ЕС вступит в силу с 12 сентября. В Еврокомиссии отметили, что визы гражданам РФ нужно выдавать лишь по гуманитарным причинам, а не по туристическим.
Отмечается, что данный запрет призван обезопасить Европу от угроз со стороны России. Кроме того, ограничения должны побудить россиян выступать против путинского режима.
Однако в ответ на это президент РФ Владимир Путин приказал МИД проработать вопрос об отмене виз для иностранных туристов.
«МИД привыкло работать по принципу взаимности, но в данном вопросе нам пора думать прежде всего о собственных интересах. Это нестандартная позиция для России, но порой нужно проявлять гибкость и принимать новые решения», – сказал Путин.
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