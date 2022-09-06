Политика

В РФ заговорили о неполной победе: Царев спрогнозировал, как закончится война

Бывший нардеп от «Партии регионов» и нынешний так называемый спикер «Новороссии» Олег Царев неожиданно признал, что Россия бестолково ведет военные действия против ВСУ. Он подчеркнул, что РФ может получить «победу», которая будет похожа на поражение.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

«Мне не верится, что «победа» России принесет слезы радости нашим людям. Власти будут говорить о «победе», но многим покажется что это поражение. Так происходит из-за того, что мы слишком бестолково действуем в Украине, так мы не сможем одержать полной победы», – сказал Царев.

Он выразил надежду на то, что россияне не будут лить слезы и из-за полного поражения, которое может унизить РФ. Представитель РФ утверждает, что определенные успехи у армии России якобы есть. При этом он добавил, что Бог якобы любит Россию и поможет ей в так называемой «спецоперации».

Напомним, разведка узнала главную цель РФ: в Британии рассказали о темпах продвижения.

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