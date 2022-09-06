Шмыгаль ответил Западу, когда ВСУ победят: Украину ждут быстрые перемены, но есть условие

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообщался с западными журналистами от Bloomberg TV и ответил на вопрос о сроках завершения войны. Он дал понять, ждать ли Западу больших побед от Украины.

Время чтения: 33 Секунд

Об этой информации сообщает Bloomberg TV, передает «УРА-Информ».

Шмыгаль сказал, что Украина надеется на освобождение всех регионов от оккупантов в ближайшее время. Однако успех зависит не только от ВСУ, но и от западных партнеров Украины.

«Крайне важно помнить, что победа Украины зависит во многом и от поставок вооружения. У РФ практически безлимитные боеприпасы и нельзя допускать ситуации, когда ВСУ столкнутся с дефицитом», – объяснил Шмыгаль.

Он добавил, что говорить о конкретных сроках победы Украины неуместно. Война во многом остается непредсказуемой из-за своей комплексности. Однако ВСУ однозначно делают все возможное, чтобы приблизить мир на условиях Украины.

Напомним, есть два сценария окончания войны – Жданов назвал ключевые для Украины даты.