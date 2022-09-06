Есть два сценария окончания войны – Жданов назвал ключевые для Украины даты

Украинский военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что война в Украине закончится летом 2023 года, но есть и второй, более быстрый сценарий. Жданов указал на главные факторы и обстоятельства победы Украины.

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Об этой информации сообщает «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

По заявлению Жданова, лето 2023 года является худшей датой завершения войны, есть надежда на более быстрый финал. Однако самый быстрый сценарий является маловероятным, речь идет о полной смене власти в России.

Эксперт объяснил, что ВСУ не могут быстро победить из-за слишком медленных поставок оружия с Запада. Он отметил, что контрнаступление проходит на высоком уровне, но оружия остро не хватает. Украина будет бороться до возвращения границ 1991 года.

Большие надежды Украины возлагаются на ленд-лиз, который должен начать проявлять себя особо эффективно с первого октября.

Напомним, в РФ заговорили о неполной победе: Царев спрогнозировал, как закончится война.