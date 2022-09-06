Байден всего одним словом о России озадачил СМИ: Украина получила ответ на важный вопрос

Украина активно выступает за признание России страной террористом, однако президент США Джо Байден неожиданно выступил против такой инициативы. Он публично отказался признавать РФ страной-спонсором терроризма.

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Об этой информации сообщает Reuters, передает «УРА-Информ».

Журналист Джефф Майсон напрямую спросил у Байдена, нужно ли признать РФ страной-спонсором терроризма. В ответ на это Байден сказал лишь одно слова: «Нет».

Важно понимать, что добавление РФ в данный список привело бы к активации четырех групп санкций: запрет на помощь от Штатов, полное ограничение экспорта и продажи товаров военного характера, строгое наблюдение за экспортом товаров двойного назначения, многочисленные экономические и иные ограничения.

За упомянутый список отвечает госсекретарь Штатов. В наши дни туда попали Сирия, Иран, Куба и КНДР.

Напомним, Крым этого заслуживает Зеленский раскрыл реальный план по судьбе полуострова.