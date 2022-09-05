Захарова предложила ударить по посольству Эстонии: назван новый способ «политической борьбы»

Представительница МИД РФ Мария Захарова выразила крайнее недовольство относительно антироссийской риторики министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу. Захарова заявила, что представитель Эстонии не должен удивляться, если здания посольства забросают камнями.

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Об этой информации сообщает «УРА-Информ», со ссылкой на Телеграм Захаровой.

Инцидент начался со слов Рейнсалу о необходимости побуждать общество РФ к протестам. Он поддержал идею запрета на выдачу виз гражданам РФ:

«Для перемен всегда нужен человек, который первый возьмет камень в руку. Без первого человека не появится всех остальных. Нужно побудить хотя бы 1% населения РФ к активным протестам, тогда мы сможем изменить Россию. Именно поэтому нужно вводить всевозможные ограничения против россиян».

В ответ на это Захарова заявила следующее:

«Он видимо полагает, что «булыжники — это оружие пролетариев», поэтому пусть не удивляется, когда камни полетят в здания посольства».

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