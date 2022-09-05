Политика

Штатам пора готовиться к распаду РФ – американский генерал назвал причину

Американский генерал, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес призвал власти своей страны готовиться к распаду России. Он отметил, что в прошлом Штаты не были готовы к краху СССР, но эту ошибку повторять нельзя.

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Об этой информации сообщает «Хвиля», передает «УРА-Информ».

Ходжес отметил, что война ВСУ против РФ представляет особый интерес для Штатов и на деле это будет общая победа Украины и США.

«Полагаю, что военные цели Штатов в данном конфликте должны включать «деимпериализацию» Российской Федерации. Я вижу, что в наши дни начинается крах России. Внешний вид России навсегда изменится. Мы должны уже сейчас готовиться к ее краху… напомню, что США не были готовы к распаду СССР, давайте не повторять ошибки и извлекать уроки из истории», – сказал Ходжес.

При этом Ходжес не стал давать прогнозов о сроках полной победы ВСУ.

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