Разведка узнала главную цель РФ: в Британии рассказали о темпах продвижения

Украина продолжает развивать контрнаступление, но Россия все еще не отказывается от наступательных действий. Соответствующую информацию подтвердили в Минобороны Великобритании. Названа главная цель РФ в нынешних реалиях.

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Об этой информации сообщает «РБК-Украина», передает «УРА-Информ».

Россия все еще нацелена на полный захват Донбасса. Главным направлением является Авдеевка, которая находится под Донецком.

«Россия добивается небольших успехов ценой больших потерь. Продвижение продолжается, но за неделю войска РФ преодолевают лишь один километр в направлении Бахмута. Такие темпы не дают говорить об успехе РФ в обозримом будущем», – отмечают в британской разведке.

Эксперты подчеркивают, что для России крайне важно захватить весь Донбасс и заявить об «успешном освобождении». При этом РФ многократно проваливала сроки победы на Донбассе. Украинские эксперты отмечают, что теперь власти РФ пытаются взять регион до 15 сентября этого года, но ВСУ снова помешают планам РФ.

Напомним, Штатам пора готовиться к распаду РФ – американский генерал назвал причину.