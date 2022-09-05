Крым этого заслуживает – Зеленский раскрыл реальный план по судьбе полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется под контроль Украины и его ждет замечательное будущее в свободной среде. Он рассказал, какие планы Украина имеет на полуостров.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Зеленский прогнозирует, что после войны Украина превратит Крым в одно из самых комфортных и приятных мест всей Европы. Он подчеркнул, что украинская разведка, спецслужбы и ВСУ активно работают ради будущего блага Крыма. Полуостров обязательно ждут успешные контрнаступленые действия ВСУ и уничтожение Крымского моста. Ради свободы Крыму придется пройти через бои, поэтому население должно быть готовым.

«Мы приближаемся к освобождению Крыма и наши шаги слышны. Очевидно, что оккупанты уже убегают из Крыма. Это лучшее решение для них же. Украина вернет Крыму свободу и обязательно превратит полуостров в одно из лучших мест Европы», – сказал президент Украины.

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