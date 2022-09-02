У ВСУ осталось несколько недель – эксперты предупредили о реальной угрозе для контрнаступления

Через несколько недель в Украине пройдут дожди, что серьезно повлияет на ход войны, ведь у противоборствующих сторон будет оперативная пауза, а весной украинская армия сможет разгромить врага. Об этом заявил военный эксперт и аналитик Петр Чернык в программе «Апостроф».

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Информацию сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Он сказал, что темпы и концентрация боевых действий в настоящее время набирают обороты с обеих сторон, поскольку в следующие полтора месяца ожидаются проливные дожди.

«Напомню, что средний вес танка составляет 39-43 тонны. Тяжелой артиллерии, скажем, «Мста-С» — 19 тонн, где-то в этих пределах. БТР и БМП – до 12 тонн. Кстати, «Тигр» тоже слишком массивный», – сказал Чернык.

Аналитик отметил, что войска РФ усиленно удерживают позиции, ведь взятые земли и будут линией разграничения до весны.

«Вот почему я думаю, что война, скорее всего, будет поставлена на паузу осенью. Все превращается в битву с одними обстрелами. Это объясняет, почему последний американский пакет включает большое разнообразие противобатарейных радаров, призванных улучшить наш потенциал в артиллерийской борьбе», – заключил эксперт.

Напомним, Минобороны срочно обратилось к военным РФ: оккупантам предложили два варианта событий.