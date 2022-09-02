Политика

Шмыгаль озвучил требования Байдену и Шольцу: назван новый приоритет в оружии

Украина ждет зеленого света от канцлера Германии Олафа Шольца на прямые поставки современных танков Leopard 2 для ВСУ. Кроме того, Украина призывает лидера США Джо Байдена отправить в Украину танки Abrams. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил в интервью агентству DPA перед предстоящим визитом в Берлин,

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Информацию сообщает Deutsche Welle, передает «УРА-Информ».

По словам главы кабмина, который прибудет в Германию в субботу, 3 сентября, и встретится с Шольцем в воскресенье, Украина надеется, что Запад скорректирует новую «философию поставок оружия».

«Я имею в виду следующее: должны быть поставлены современные боевые танки. Мы ожидаем, что США поставят нам «Абрамс», а Германия — «Леопард-2». Это современные танки, которые нужны Украине для уничтожения оккупантов», – сказал Шмыгаль.

Германия некоторое время колебалась, но затем предоставила Украине относительно небольшие партии тяжелого вооружения: 10 САУ Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных танков «Гепард», три РСЗО MARS II, три БРЭМ и т.д.

Напомним, у ВСУ осталось несколько недель – эксперты предупредили о реальной угрозе для контрнаступления.

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