Политика

РФ проводит учения Восток-2022 – разведка предупредила, что за этим скрывается

Россия заявляет о большом масштабе нынешних военных учений Восток-2022. В публичных заявлениях представителей власти РФ речь идет о 50 тысячах солдат, однако реальная ситуация может оказаться иной.

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Об этой информации сообщила разведка Британии, передает «УРА-Информ».

По данным источника, в учениях будет задействовано лишь приблизительно 15 тысяч военных. Отмечается, что учения стартовали вчера, первого сентября. Событие является ежегодным, поэтому РФ решила не отказываться от него и попытаться повысить репутацию таким образом. Учения также являются подведением итогов года в плане усовершенствования армии.

«Нынешние события в Украине демонстрируют низкую эффективность военных учений в России. В РФ военные учения строятся по четким планам и не поощряют инициативность, поэтому бойцы оказываются неготовыми к непредвиденным ситуациям на фронте. Реальной целью военных учений является демонстративность. РФ лишь пытается впечатлить своих граждан и мир подобными мероприятиями», – отметили в разведке.

Напомним, рекордная засуха изменила образ Будды на юго-западе Китая: удалось заснять уникальные кадры.

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