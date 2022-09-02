РФ попробует атаковать Киев, но есть нюансы – западный аналитик объяснил, в чем угроза

Россия может снова попытаться атаковать Киев и Западную Украину, если представится такая возможность. Однако оккупанты не смогут привлечь к наступлению армию Беларуси.

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Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил австрийский военный аналитик Том Купер, передает «УРА-Информ».

«Что касается белорусской армии, то нет. Лукашенко — верный союзник и сделает все, о чем его попросит Путин, кроме отправки белорусской армии в Украину. Это так, ведь его армия просто развалится», — сказал эксперт.

По словам Купера, Лукашенко знает, что многие беженцы из Беларуси уже воюют на стороне Украины. Два батальона белорусов воюют за Украину.

«Поэтому он боится, что в случае вторжения в Украину его армия рассыплется. У него будет лишь несколько тысяч приверженных военных, но этого недостаточно. Лукашенко прежде всего думает о сохранении своей власти и не станет так рисковать.

С другой стороны, всегда следует помнить, что русские могут попытаться атаковать Киев и Западную Украину, если у них будет возможность — они должны показать, что могут атаковать Украину», – сказал Купер.

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