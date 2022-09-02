Путин заявил о новой цели «спецоперации»: народ услышал неожиданное признание

Глава Российской Федерации Владимир Путин сделал неожиданное заявление о новой цели так называемой «военной спецоперации» в Украине. Он признал, что ситуация представляет угрозу для самой России, а не только для самопровозглашенных «республик».

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Новое заявление Путин сделал в ходе обращения к российским школьникам по случаю начала нового учебного года. Он подчеркнул, что целью «спецоперации» теперь является защита России.

«На украинских землях в наши дни создаются антироссийские анклавы, которые представляют угрозу для всей России. Именно поэтому наши парни, которые отправились сражаться туда, стоят на защите не только жителей Донбасса, но и России», – сказал Путин.

Также следует отметить, что российское руководство на временно оккупированных территориях донесло Путину информацию о якобы шокирующем уровне образования украинских детей. «Вопиющие пробелы в знаниях украинских детей» заключаются в таких темах как СССР, Крымский мост и подобных. Иными словами, РФ возьмет курс на идеологическую обработку детей.

Напомним, Россия может открыть второй фронт – Германия объяснила, какова угроза для Украины.