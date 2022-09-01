Возвращение территорий не закончит конфликт – Жданов объяснил, каким станет следующий шаг Украины

Главной целью Украины в войне с Россией является возвращение всех оккупированных территорий, но после этого конфликт не будет закончен сразу. Военный эксперт Олег Жданов уверен, что освобождение всей Украины запустит важные процессы на политическом уровне.

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Об этой информации сообщает «Диалог.ua», передает «УРА-Информ».

Выход на границы с РФ Жданов назвал промежуточным этапом, Украину ждет более долгий конфликт с РФ.

«Выход ВСУ на границу 1991 года ознаменует лишь завершение активной фазы войны, но конфликт на этом не может закончиться. Украина будет вынуждена идти на важные политические шаги, чтобы успех стал долгосрочным», – сказал Жданов.

Он отметил, что политические решения Украина будет принимать не в одиночку, а сообща с западными партнерами. Жданов предлагает не останавливаться на освобождении территорий, а создать буферную зону на территории РФ. Эти земли станут щитом для Украины. Однако такой план возможен лишь в случае сохранения нынешнего политического режима РФ.

Напомним, война набрала новый масштаб – у Зеленского рассказали, где начинаются бои.