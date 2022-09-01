Политика

Война набрала новый масштаб – у Зеленского рассказали, где начинаются бои

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк анонсировал начало «настоящей жары» в войне против России. Контрнаступление ВСУ набирает новых оборотов и теперь мощные столкновения будут проходить не только на юге, но и по всей линии фронта.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

ВСУ главным образом начали работать на Харьковском и Мелитопольском направлениях, а также на Донбассе. Подоляк объяснил, что такая активизация призвана вызвать панику у военных РФ. Враг не будет знать куда нужно направлять резервы, поэтому прорывные удары ВСУ станут более непредсказуемыми.

Подоляк добавил, что наступательные тактики Украины и РФ принципиально отличаются. ВСУ делают ставку на уничтожение тылового обеспечения врага. Таким образом Украина избавляется от вражеской складской инфраструктуры и вынуждает оккупантов отходить.

Напомним, в США раскрыли реальную цель поставок оружия в Украину: страну готовят к особому событию.

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