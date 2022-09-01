У Путина новый примечательный фаворит: журналисты назвали важное для Украины имя

У президента России Владимира Путина новый фаворит, который активно пытается вредить Украине. На роль «любимчика» Путина вместо главы Минобороны РФ Сергея Шойгу пришел глава Росгвардии Виктор Золотов.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «Ура-Информ».

Соответствующее заявление о переменах в Кремле сделал журналист Роман Цимбалюк. Он отметил, что Золотов впечатлил Путина выступлением о роли Росгвардии в так называемой «спецоперации».

«Доклад был построен таким образом, что превзошел «кадыровцев» в степени превознесения побед Путина», – отметил Цимбалюк.

Он добавил, что на деле нельзя забывать о том, как ВСУ встретили росгвардейцев под Харьковом. Однако Путин, по всей видимости, склонен верить в победоносные заявления, даже когда они не соответствуют действительности.

Напомним, у Зеленского раскрыли, что ждет жителей Крыма: действовать придется незамедлительно.