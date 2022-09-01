У Путина новый примечательный фаворит: журналисты назвали важное для Украины имя

У президента России Владимира Путина новый фаворит, который активно пытается вредить Украине. На роль «любимчика» Путина вместо главы Минобороны РФ Сергея Шойгу пришел глава Росгвардии Виктор Золотов.
Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «Ура-Информ».
Соответствующее заявление о переменах в Кремле сделал журналист Роман Цимбалюк. Он отметил, что Золотов впечатлил Путина выступлением о роли Росгвардии в так называемой «спецоперации».
«Доклад был построен таким образом, что превзошел «кадыровцев» в степени превознесения побед Путина», – отметил Цимбалюк.
Он добавил, что на деле нельзя забывать о том, как ВСУ встретили росгвардейцев под Харьковом. Однако Путин, по всей видимости, склонен верить в победоносные заявления, даже когда они не соответствуют действительности.
Напомним, у Зеленского раскрыли, что ждет жителей Крыма: действовать придется незамедлительно.
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