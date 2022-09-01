Политика

Россия может открыть второй фронт – Германия объяснила, какова угроза для Украины

У России может хватить сил для открытия второго фронта в Украине. Соответствующее заявление сделал генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн. Он оценил риски для Украины и признал угрозу для всего НАТО.

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Об этой информации сообщает «Хвиля», передает «УРА-Информ».

«В настоящий момент Россия сосредоточила основную часть наземных сил в Украине, однако недооценка противника может стать опасной для нас. Следует понимать, что у РФ может хватить сил для открытия второго фронта. Это угроза не только для Украины, но и для НАТО», – сказал Цорн.

Он подчеркнул, что у РФ огромное количество боеприпасов, многие из них устаревшие, но все же опасные. РФ все еще не задействовала весь потенциал флота и воздушных сил, именно в этом кроется главная угроза. Также Цорн отметил успехи ВСУ в остановке продвижения РФ. При этом представитель ФРГ пока не видит полной остановки продвижения оккупантов.

Напомним, Украина избежала катастрофы – Гетманцев объяснил, почему новая инфляция не должна шокировать.

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