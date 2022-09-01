Минобороны срочно обратилось к военным РФ: оккупантам предложили два варианта событий

У оккупантов существует два сценария дальнейших боевых действий. Громкий ультиматум озвучили в Минобороны Украины. В сообщении говорится, что российские солдаты должны убегать или же погибнут.
Об этой информации Минобороны сообщило в Твиттер, передает «УРА-Информ».
«Обращаемся к нашим «гостям» из Российской Федерации, которые в нынешний момент находятся в Херсонской области. У вас осталось лишь два варианта: убегать или умирать», – говорится в сообщении.
Обращение подкреплено видеовставками, на которых раненый оккупант признает, что ВСУ прорвали первую линию обороны оккупированной Херсонской области.
Видео заканчивается кадрами, на которых украинские военные наносят удары из разнообразного оружия и вынуждают российских солдат бежать с поля боя.
Стоит отметить, что при этом высшее руководство РФ публично выражает неверие в успех контрнаступление ВСУ. Бои будут продолжаться.
Напомним, состоялись переговоры о мире: Иран попытался повлиять на России в вопросе Украины.
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