В США раскрыли реальную цель поставок оружия в Украину: страну готовят к особому событию

В администрации президента США видят четкую цель поставок вооружения в Украину. Новые поставки направлены непосредственно на реализацию плана по освобождению юга, а не только для удержания позиций. Штаты уверены в грядущем прорыве.

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Об этой информации сообщает CNN, передает «УРА-Информ».

Представители Украины смогли убедить Штаты отправлять оружие, которое заточено под контрнаступательные действия. Соответствующие поставки начались за несколько месяцев до начала контратаки. Украина собрала достаточно сил, но успех также зависит от будущих поставок.

«Запад в полной мере ответил на многие запросы Украины, в частности это боеприпасы, артиллерия и заряды для Javelin. Весь мир видел, что это оружие отправляется в Украину. Можно сказать, что это вооружение частично направлены на контрнаступление, которое мы наблюдаем в наши дни», – отмечает источник.

Напомним, Арестович неожиданно проговорился и сделал важное предупреждение о контрнаступлении.