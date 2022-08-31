У Зеленского раскрыли, что ждет жителей Крыма: действовать придется незамедлительно

Украина готовится к освобождению всех территорий путем контрнаступления. Крым не станет исключением, поэтому советник главы ОПУ Михаил Подоляк обратился к крымчанам с важным предупреждением.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Подоляк подчеркнул, что для украинского правительства приоритетом является сохранение жизней и благополучия людей, однако определенная опасность для жителей Крыма будет, поэтому необходимо принять меры предосторожности.

«Украина работает на защиту крымчан уже сейчас. В наши дни разрабатываются планы по эвакуации жителей Крыма, которые захотят покинуть временно оккупированные территории на время активного освобождения от РФ», – сказал Подоляк.

Он добавил, что действовать придется быстро и решительно. ОПУ призывает крымчан не приближаться к военным объектам и быть готовыми отправляться в ближайшие укрытия.

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