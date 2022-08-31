Политика

Сегодня состоятся переговоры о мире: Украину и РФ могут ждать перемены из-за позиции Ирана

Сегодня, 31 августа, на войну между Украиной и Россией может повлиять Иран. Запад смог простимулировать Иран к переговорам в Москве, которые призваны снизить напряжение в военном противостоянии.

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Об этой информации сообщает Синьхуа, передает «УРА-Информ».

Тегеран отправил на разговор в Москву главу МИД Хусейна Амир-Абдоллахиана. Он отметил, что отправляется в поездку с миссией по остановке «российско-украинского конфликта». Источник также подчеркивает, что основной целью является решения кризиса в Украине.

Абдоллахиан подчеркнул, что план поездки был создан после обращения нескольких западных стран, которые призывали Иран использовать свое влияние для диалога с Кремлем.

Помимо Украины на переговорах будет поднята тема сотрудничества по вопросам Афганистана.

Стоит добавить, что Иран в войне открыто сотрудничает с Россией. Это проявляется в поставках БПЛА. Кроме того, РФ переняла некоторые тактики Ирана, которые теперь мешают работе МАГАТЭ.

Напомним, война может закончиться за месяцы – Жданов назвал условие полной и быстрой победы ВСУ.

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